Гасли признался, что полгода в «Ред Булл» едва не стоили ему всей карьеры в Ф-1

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что в 2019 году ему пришлось переживать о своём будущем в Формуле-1. Француз подчеркнул, что полгода в «Ред Булл» едва не стоили ему места в Формуле-1 в целом.
«В младших сериях я всегда финишировал в топ-3. Конечно, этого было невозможно добиться во время моего первого сезона в „Торо Россо“, но там дела шли хорошо. Но шесть месяцев в „Ред Булл“ едва не перечеркнули всю мою работу. Это практически стоило мне карьеры», — приводит слова французского пилота GPblog.
Напомним, Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе «Ред Булл». Гонщик провалил первую половину сезона и во время летнего перерыва был переведён в «Торо Россо». Там ему удалось добиться лучшего результата в карьере, на Гран-при Бразилии Пьер финишировал вторым.
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