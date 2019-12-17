Марко: в следующем году у «Ред Булл» не будет оправданий

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в следующем сезоне команда должна давать результат с первых этапов чемпионата. По словам функционера, на этот раз у «Ред Булл» не будет каких-либо оправданий.

«Мы извлекли уроки из 2019 года, и в следующем году у нас не будет оправданий. У нас мотор топ-уровня. У нас есть топ-пилот в лице Макса Ферстаппена. Так что теперь от нас требуется подготовить хорошее шасси. На сегодняшний день мы опережаем план на две недели. Всё складывается лучше, чем когда-либо», — приводит слова функционера GPblog.

Минувший сезон «Ред Булл» снова завершил на третьем месте в Кубке конструкторов. Австрийская команда добыла три победы и завоевала 417 очков.