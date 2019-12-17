Тодт считает, что Формуле-1 рано думать о 25 этапах в году
Президент ФИА Жан Тодт полагает, что руководству Формулы-1 не стоит форсировать расширение календаря чемпионата. Функционер заявил, что о 25 этапах в году говорить преждевременно.
«Думаю, что, прежде чем говорить о 25 гонках, предстоит долгий путь. На данный момент нам необходимо сосредоточиться на 22 этапах», — приводит слова Тодта GrandPX.news.
В следующем сезоне Формула-1 впервые в истории проведёт сразу 22 этапа чемпионата. В 2020 году в календаре появится Гран-при Вьетнама, после многих лет отсутствия Ф-1 вернётся в Нидерланды. При этом в Liberty Media практически договорились с властями города Майами о проведении Гран-при Формулы-1 в одном из крупнейших южных штатов США. В будущем возможно также появление ещё одного этапа в Китае.
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