Янноне уверен, что его невиновность будет доказана

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что Международная мотоциклетная федерация дисквалифицировала мотогонщика Андреа Янноне за использование запрещённых препаратов. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболиков.

Сам спортсмен уже отреагировал на ситуацию и заверил болельщиков в своей невиновности.

«Я совершенно расслаблен и хочу успокоить всех болельщиков и Aprilla Racing. Я открыт для любых исследований. Я не получал никаких уведомлений от пресс-службы федерации. На протяжении многих лет я проходил тесты, и все они были отрицательными. Так что уверен в том, что вся история завершится положительно», — написал Янноне на своей странице в «Инстаграме».

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.