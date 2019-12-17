Джордан: Феттель завершит карьеру в 2020 году

Экс-глава команды Формулы-1 Эдди Джордан убеждён, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершит карьеру после завершения следующего сезона.

«Себастьян Феттель завершит карьеру в 2020 году. Он не сможет вернуться в «Ред Булл», потому что там он будет пребывать в тени Макса Ферстаппена. Единственный вариант остаться — если «Мерседес» продолжит выступления в Формуле-1 и после 2020 года. Это может сыграть на руку Феттелю», — приводит слова Джордана Top Gear.

Нынешний сезон стал для Себастьяна Феттеля худшим за последние годы. Немец завершил чемпионат на пятом месте в общем зачёте, уступив напарнику по команде Шарлю Леклеру. Ранее экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун также заявлял, что немец покинет чемпионат после 2020 года.