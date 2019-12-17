Росси после ухода из MotoGP намерен выступать в WEC

Многократный чемпион мира MotoGP, легендарный гонщик Валентино Росси признался, что даже после ухода из мотоспорта, он будет продолжать карьеру, но уже за рулём автомобилей. Итальянец дал понять, что ему будет интересно себя попробовать в чемпионате WEC.

«Я был очень серьёзен, когда говорил, что после ухода из MotoGP всё ещё смогу попробовать себя в чемпионатах машин и выступать на протяжении десяти лет. В машинах WEC хорошие ощущения. У них пять-шесть гонок в году, мне бы хотелось выступить на этом уровне. К тому же, в их календаре есть гонка „24 часа Ле-Мана“ или этап на трассе в Спа, наверное, одной из лучших для гонок», — приводит слова итальянского спортсмена издание Marca.

Напомним, недавно Валентино обменялся техникой с Льюисом Хэмилтоном и пилотировал болид «Мерседеса».