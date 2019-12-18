«Лада» назвала состав команды в РСКГ на сезон-2020

Заводская гоночная команда Lada Sport Rosneft назвала пилотов, которые в 2020 году будут выступать в составе коллектива в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Презентация программы на новый сезон состоялась в Тольятти на базе Lada Sport.



В новом сезоне вместо зачёта S1600 команда будет представлена в классе «Туринг-лайт», где за руль Lada Granta сядут опытный туринговый пилот Владимир Шешенин и молодой гонщик Леонид Панфилов, действующий чемпион России по картингу в классе KZ2.



В «Суперпродакшене» на Lada Vesta 1.6T продолжат выступать Андрей Петухов и Владислав Незванкин, а в «Туринге» на Lada Vesta Sport TCR будут гоняться Кирилл Ладыгин и Владимир Митяев, который под занавес прошлого сезона заменил в составе команды Михаила Грачёва. Таким образом, в этих двух классах тольяттинская команда сохранила неизменным состав сезона-2019.

Lada Vesta Sport TCR Фото: Максим Вершинин