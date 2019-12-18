Окон объяснил, почему гонщикам не стоит отлынивать от тестов после сезона Формулы-1
Гонщик «Рено» Эстебан Окон, вернувшийся в пелотон после годичного перерыва, рассказал, почему пилотам не имеет смысла пропускать тесты после Гран-при Абу-Даби, закрывающего календарь сезона. Французский гонщик отработал оба дня на испытаниях в начале декабря.
«Это важно и совершенно точно пойдёт мне на пользу. На тестах в феврале у меня будет преимущество, потому что уже есть вещи, которые мы проверили на трассе. Хорошо, что появилась такая возможность.
Я не так уж много пилотировал в этом году, и для меня сокращение количества дней предсезонных тестов представляет собой проблему. Так что эти два дня — компенсация того, чего не будет у нас в феврале», — приводит слова 23-летнего Окона RaceFans.
Окон назвал различия между машинами «Мерседеса» и «Рено»
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