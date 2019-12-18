Сайнс рассказал, за счёт чего ему удалось прибавить в «Макларене»
Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс назвал причины прогресса в 2019 году. В завершившемся сезоне испанский пилот впервые в карьере занял шестое место в личном зачёте, а также впервые попал в тройку сильнейших по итогам Гран-при — случилось это на этапе в Бразилии.
«Думаю, вы видели, что сейчас я в гораздо более комфортной среде, в более спокойной атмосфере. Уверенность в прекрасном будущем с «Маклареном» вселяет в меня дополнительное спокойствие, которое нужно, чтобы проявить свои навыки, сосредоточиться на среднесрочной перспективе, вместо того чтобы стараться сделать всё здесь и сейчас.
Это помогло мне провести несколько хороших гонок, провести такие обгоны, которых ранее в моём исполнении не было», — цитирует Сайнса Crash.
Сайнсу после обгона Хюлькенберга показалось, что он стал чемпионом
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