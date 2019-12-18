Леклер признал, что дебют в «Феррари» превзошёл его ожидания

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оценил свои выступления в сезоне-2019. 22-летний монегаск, который закончил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», занял четвёртое место в личном зачёте, выиграв две гонки.
«Если бы перед началом сезона мне сказали, что у меня будет семь поулов и 10 подиумов, я бы не поверил. Это значительно лучше того, чего я ожидал. Однако, оглядываясь назад, я вижу и ошибки. Цель — извлечь из них уроки.
Сезон был непростой, но в целом я им доволен. Мы испытывали проблемы в первой половине сезона, но смогли прибавить во второй половине. Я выиграл две потрясающие гонки, в том числе в Монце — это всё, о чём я мечтал», — приводит слова Леклера GPBlog.
Гран-при Австралии, первый этап нового сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.
- 18 декабря 2019
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
01:02
- 17 декабря 2019
-
23:52
-
22:43
-
21:36
-
20:27
-
19:29
-
18:21
-
18:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:21
-
12:28
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:53
- 16 декабря 2019
-
23:52
-
22:46
-
21:48
-
20:51
-
19:59
-
18:54
-
18:01
-
16:13
-
15:56