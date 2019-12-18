Леклер признал, что дебют в «Феррари» превзошёл его ожидания

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оценил свои выступления в сезоне-2019. 22-летний монегаск, который закончил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», занял четвёртое место в личном зачёте, выиграв две гонки.

«Если бы перед началом сезона мне сказали, что у меня будет семь поулов и 10 подиумов, я бы не поверил. Это значительно лучше того, чего я ожидал. Однако, оглядываясь назад, я вижу и ошибки. Цель — извлечь из них уроки.

Сезон был непростой, но в целом я им доволен. Мы испытывали проблемы в первой половине сезона, но смогли прибавить во второй половине. Я выиграл две потрясающие гонки, в том числе в Монце — это всё, о чём я мечтал», — приводит слова Леклера GPBlog.

Гран-при Австралии, первый этап нового сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.

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