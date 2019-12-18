Ферстаппен загадочно ответил на вопрос о контракте с «Мерседесом»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал исключать, что уйдёт в «Мерседес» по окончании сезона-2020, хотя и признал, что в настоящий момент не думает об этом. Напомним, контракт пилота с командой рассчитан до 2020 года включительно, а в сезоне-2021 в Формуле-1 в силу вступает новый регламент.
Ферстаппена спросили, возможен ли его переход в «Мерседес».
«Кто знает? Но пока я об этом не думаю.
У меня хорошее предчувствие в отношении команды. Всё идёт хорошо. Самое главное — мы хотим побеждать вместе. Ситуация с контрактом меня не сильно беспокоит», — приводит слова 22-летнего голландца GrandPX.news.
В сезоне-2019 Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
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