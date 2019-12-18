В «Феррари» пообещали увеличить финансирование команды Формулы-1

Генеральный директор компании «Феррари» Луи Камильери выразил готовность вкладывать больше денег в команду Формулы-1 в сезоне-2020, в том числе выделить средства на построение нового симулятора.

«Мы готовы к инвестициям. К счастью, наш бизнес в автопромышленности позволяет поддержать эти инвестиции — не только в смысле людей, но и в смысле инфраструктуры», — приводит слова Камильери Autosport.

Необходимость увеличить финансирование связана с тем, что в 2020 году командам Формулы-1 придётся работать одновременно над двумя проектами: развивать машину и разрабатывать проект нового автомобиля в свете перехода на новый регламент в сезоне-2021.

В 2019 году «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, отстав от «Мерседеса» на 235 очков.