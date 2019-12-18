Новое шасси «Альфа Ромео» не прошло обязательный краш-тест ФИА
Новое шасси команды Формулы-1 «Альфа Ромео» не прошло один из обязательных краш-тестов Международной автомобильной федерации, информирует Motorsport-Magazin. Сообщается, что шасси под номером 1 полностью разрушилось от лобового удара.
У команды ещё достаточно времени исправить просчёты в конструкции шасси и пройти все обязательные краш-тесты ФИА до начала зимних тестов. Тесты стартуют 19 февраля 2020 года на автодроме в Барселоне.
По мнению экспертов, эта неудача отбросит «Альфа Ромео» назад в подготовке к новому сезону — команда может отстать от графика почти на месяц.
В минувшем сезоне «Альфа Ромео» заняла восьмую позицию в Кубке конструкторов, опередив в турнирной таблице «Уильямс» и «Хаас».
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