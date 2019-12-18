Окон: цель на сезон-2020 — подняться на подиум
Новобранец «Рено» Эстебан Окон рассказал о своих целях на сезон 2020 года.
«В следующем году «Рено» будет гораздо амбициознее, чем в этом. Мы сделали шаг назад в 2019 году и хотим добиться большего, чем пятая позиция в Кубке конструкторов. Наша цель — прогрессировать, продолжать развитие болида и попытаться сократить отставание от топ-команд. Финиш в первой тройке будет означать, что «Рено» удалось достичь действительно большого прогресса», — приводит слова Эстебана Окона GPToday.
Эстебан Окон возвращается в Формулу-1 после года перерыва — в 2017 году он выступал в составе «Форс Индия», однако покинул команду по окончании сезона. В 2019 году окон работал в качестве пилота по развитию команды «Мерседес».
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