Гасли: хотел бы, чтобы автоспорт стал доступнее
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли хочет, чтобы автоспорт стал доступнее молодым пилотам.
«Из-за стоимости участия автоспорт становится недоступным. До тех пор пока я не попал в программу «Ред Булл», у меня была финансовая поддержка, в то же время всегда были сомнения, хватит ли этих денег. Хочется, чтобы автоспорт стал доступнее. Необходимо сократить бюджеты в молодёжных сериях, машины должны стать дешевле, даже если они станут проще.
Есть очень много талантливых гонщиков, которые заслужили шанс показать, на что они способны, не говоря уже о том, чтобы сделать карьеру в автоспорте. Но из-за недостатка бюджета их путь в профессионалах завершается слишком рано», — приводит слова Пьера Гасли Auto Hebdo.
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