Браун: крупным командам придётся сократить свои расходы на $ 50–100 млн

Спортивный консультант Формулы-1 Росс Браун заявил, что ведущим командам в 2021 году придётся снизить свои расходы на $ 50–100 млн, чтобы достичь бюджетного лимита.
«Это начало. Компромисс в том, что, по мнению крупных команд, они могут достичь бюджетных ограничений без проблем. Это будут драконовские меры, но они не разрушат команды. Большим коллективам придётся сократить расходы на $ 50–100 млн, чтобы достичь бюджетного лимита. Это окажет огромное влияние», — приводит слова Росса Брауна RaсeFans.
Напомним, бюджетные ограничения начнут действовать с сезона-2021, однако фактически все команды построят свои болиды на сезон-2021 ещё до внедрения нового финансового регламента Формулы-1, что, по мнению большинства экспертов, не должно помешать крупным командам остаться на вершине.
- 19 декабря 2019
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
22:55
-
21:56
-
20:50
-
19:52
-
17:49
-
17:27
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
01:02
- 17 декабря 2019
-
23:52
-
22:43
-
21:36
-
20:27
-
19:29
-
18:21
-
18:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:21
-
12:28
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:53
- 16 декабря 2019
-
23:52