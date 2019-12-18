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Браун: крупным командам придётся сократить свои расходы на $ 50–100 млн

Браун: крупным командам придётся сократить свои расходы на $ 50–100 млн
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант Формулы-1 Росс Браун заявил, что ведущим командам в 2021 году придётся снизить свои расходы на $ 50–100 млн, чтобы достичь бюджетного лимита.

«Это начало. Компромисс в том, что, по мнению крупных команд, они могут достичь бюджетных ограничений без проблем. Это будут драконовские меры, но они не разрушат команды. Большим коллективам придётся сократить расходы на $ 50–100 млн, чтобы достичь бюджетного лимита. Это окажет огромное влияние», — приводит слова Росса Брауна RaсeFans.

Напомним, бюджетные ограничения начнут действовать с сезона-2021, однако фактически все команды построят свои болиды на сезон-2021 ещё до внедрения нового финансового регламента Формулы-1, что, по мнению большинства экспертов, не должно помешать крупным командам остаться на вершине.

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