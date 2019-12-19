Феттель: я всегда буду номером два после Шумахера

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что независимо от достижений он навсегда останется номером два для немецких болельщиков.



«Если говорить о Формуле-1, то в Германии я всегда буду номером 2 и для меня это не является проблемой. Думаю, что достижения Михаэля Шумахера уникальны и они остаются такими. Он сделал прорыв в Формуле-1 и автоспорте в целом для Германии.



Любому, уто приходит после него, нужно встать в очередь. Я горжусь своей страной и нацией. Хотя, будучи немцем, нужно быть аккуратным в том, какой именно смысл ты вкладываешь в эти слова. Но у меня с этим нет никаких проблем. Я горжусь тем, что я немец», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Total.



Себастьян Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне он занял пытую позицию в личном зачёте.