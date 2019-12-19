Албон назвал ненормальным сезон-2019

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон сказал, что сезон-2019 применительно к нему нельзя назвать нормальным. Напомним, изначально представитель Таиланда должен был выступать в Формуле-Е, однако его пригласили в «Торо Россо», а после летнего перерыва — и в «Ред Булл», главную команду австрийской компании, где не были довольны выступлениями Пьера Гасли.
«Этот год, год моего дебюта в Формуле-1, определённо был ненормальным. У меня есть чувство, что в следующем сезоне всё вернётся в норму», — приводит слова Албона GrandPX.news.
Сезон-2020 Албон также проведёт в составе «Ред Булл». Его напарником останется Макс Ферстаппен, который в 2019 году впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»). Албон же стал восьмым.
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