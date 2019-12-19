Марко рассказал, как проиграл деньги из-за неудачного прогноза по «Ред Булл»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко посетовал, что его прогноз на выступления команды в сезоне-2019 не сбылся. Напомним, перед началом чемпионата австрийский специалист утверждал, что его подопечные выиграют как минимум пять гонок, однако Макс Ферстаппен одержал лишь три победы.

При этом Марко не стал утверждать, что команда не смогла раскрыть потенциал.

«Я бы так не сказал. Да, то, что мы выиграли всего три гонки, обернулось проигранными ставками. И у нас был потенциал, чтобы выиграть пять гонок, если не шесть», — приводит его слова RaceFans.

Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»), а «Ред Булл» стал третьим в Кубке конструкторов, пропустив «Мерседес» и «Феррари».

