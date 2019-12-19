Бергер объяснил, почему Хэмилтону не стоит спешить с переходом в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер прокомментировал возможный переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Срок действия соглашения Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в сезоне-2020, и в теории ничто не мешает ему присоединиться к «Феррари» с сезона-2021.

«Думаю, Льюису это понравилось бы, как и многим другим гонщикам. Но важно правильно выбрать время.

Думаю, ему стоит перейти в «Феррари», но лишь после того, как он побьёт все рекорды. Он собрал вокруг себя потрясающую команду. Из коллектива, который побеждает, никогда не уйдёшь. Так что сейчас, вероятно, не самый подходящий момент», — цитирует Бергера GrandPXnews.

По количеству побед и титулов Хэмилтон уступает Михаэлю Шумахеру. У британца 84 победы и шесть чемпионств, а у немца 91 победа и 7 чемпионств.

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