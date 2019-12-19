Йос Ферстаппен назвал сына проектом всей своей жизни

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, чей сын Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл», заявил, что сделал для карьеры сына больше, чем для собственной.

«Да, Макс стал проектом всей моей жизни. Я хочу побеждать вместе с ним, хочу, чтобы он стал чемпионом. Мы вместе нацелились на это.

Время, проведённое с Максом, гораздо интереснее для меня, чем моя карьера. Думаю, когда получается чего-то достичь со своим ребёнком, это гораздо сложнее, чем когда ты сам чего-то добиваешься. Скажем так: для карьеры Макса я сделал гораздо больше, чем для своей собственной», — приводит слова Ферстаппена-старшего GrandPX.news.

Макс Ферстаппен пришёл в Формулу-1 в 2015 году, когда ему было 17 лет. Голландец начал выступать за «Торо Россо», а начиная с Гран-при Испании 2016 года защищает цвета «Ред Булл».