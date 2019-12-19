Вольф в шутку заявил, что полетел бы на Марс с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф с юмором отреагировал на слухи о том, будто бы он и его подопечный Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, засобирались в «Феррари».
По слухам, в сезоне-2021 в «Феррари» может оказаться не только Хэмилтон, чей контракт с «Мерседесом» рассчитан до 2020 года включительно, но и Вольф, самый успешный менеджер последних лет, чьи подопечные доминируют в Формуле-1 начиная с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы.
Вольфа попросили прокомментировать слухи о его уходе из «Мерседеса».
«Звучит как хороший план. Но я лучше сделал бы что-то другое: к примеру, полетел бы с Льюисом на Марс и посмотрел бы, можно ли там что-то выиграть.
Если серьёзно, я хочу добиться успеха с «Мерседесом» в 2020 году. Что будет потом, станет ясно в ближайшие месяцы», — цитирует Вольфа Grandprix247.
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