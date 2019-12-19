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Боттас: я снова влюбился в спорт

Боттас: я снова влюбился в спорт
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас позитивно оценил итоги сезона-2019 и высказал мнение, что команда заменила бы его на Эстебана Окона, если бы он неудачно провёл сезон.

«Если бы я провёл такой же сезон, как в 2018 году, то не думаю, что команда захотела бы продолжать со мной сотрудничество. Именно так устроена Формула-1. Изменения были важны для меня и моего благополучия. Я стал получать гораздо больше удовольствия от времени между гонками и снова влюбился в спорт. Этого мне не хватало в конце прошлого года.

Сейчас я получаю удовольствие от пилотирования болида, это был важный сезон. Я снова могу с радостью говорить о том, что впереди меня ждёт много сезонов, и я надеюсь продолжать прогрессировать», — приводит слова Валттери Боттаса Autosport.

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