Боттас: я снова влюбился в спорт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас позитивно оценил итоги сезона-2019 и высказал мнение, что команда заменила бы его на Эстебана Окона, если бы он неудачно провёл сезон.
«Если бы я провёл такой же сезон, как в 2018 году, то не думаю, что команда захотела бы продолжать со мной сотрудничество. Именно так устроена Формула-1. Изменения были важны для меня и моего благополучия. Я стал получать гораздо больше удовольствия от времени между гонками и снова влюбился в спорт. Этого мне не хватало в конце прошлого года.
Сейчас я получаю удовольствие от пилотирования болида, это был важный сезон. Я снова могу с радостью говорить о том, что впереди меня ждёт много сезонов, и я надеюсь продолжать прогрессировать», — приводит слова Валттери Боттаса Autosport.
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