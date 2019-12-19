Болид «Феррари» 2020 года будет покрашен матовой краской

Болид «Феррари» в следующем сезоне будет покрашен матовой краской, которая дебютировала на машинах итальянской команды в 2019 году. Об этом сообщил руководитель команды и.



«Проблема веса болида имеет решающее для всех значение. Фавориты следующего сезона? Прежде чем думать о победах, нужно подумать о том, как догнать соперника, а затем уже идти к большему успеху. Если мы хотим выстроить победную команду, то нам нужно добиться стабильности в коллективе, а затем проявить терпение», — приводит слова Маттиа Бинотто Corriere della Sera.



По информации источника, матовая краска позволит команде сократить вес болида на два килограмма.



«Феррари» покажет новый болид 11 февраля, за восемь дней до начала предсезонных тестов.