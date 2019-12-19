Чандхок: в «Ред Булл» ошиблись, не вернув в программу Сайнса

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок считает, что руководство «Ред Булл» допустило серьёзный промах, не вернув в программу Карлоса Сайнса, когда такой вариант ещё был возможен.
«Всё пошло не так, когда в «Ред Булл» решили, что им больше не нужно инвестировать. У них были такие пилоты, как Себастьян Феттель и Марк Уэббер, а за ними в очередь выстроились Карлос Сайнс, Даниил Квят и Жан-Эрик Вернь. Огромный список. И тогда они что-то упустили.
Почему они не вернули Сайнса? У них был шанс на это, когда Карлос прекратил выступления за «Рено». Но в «Ред Булл» выбрали Гасли, а Карлос ушёл в «Макларен». Если оглянуться в прошлое, то понятно, что в «Ред Булл» ошиблись и проспали», — приводит слова Чандхока GPblog.
Карлос Сайнс — воспитанник программы «Ред Булл». Долгое время испанец выступал в составе «Торо Россо». Затем, на правах аренды, он стал пилотом «Рено». После «Ред Булл» отпустил Сайнса из молодёжной программы, заполнив вакансию в главной команде Пьером Гасли.
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