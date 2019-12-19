Окон: не разочарован, что возвращаюсь в Формулу-1 не в составе «Мерседеса»
Пилот «Рено» Эстебан Окон, которого в уходящем году в СМИ нередко называли претендентом на место в «Мерседесе», заявил, что не разочарован тем, что он возвращается в Формулу-1 не в составе немецкой команды.
«Разочарован ли я, что возвращаюсь в Формулу-1 не в составе «Мерседеса»? Нет, нисколько. Я буду выступать во французской команде, у которой к тому же огромные амбиции. Так что очевидно, что у меня нет никакого разочарования», — приводит слова Окона Marca.
Напомним, Эстебан вынужден был пропустить минувший сезон. Будучи членом молодёжной программы «Мерседеса», он работал пилотом по развитию и резервистом немецкой команды. В 2020 году он будет выступать в «Рено». В Энстоуне он заменит Нико Хюлькенберга.
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