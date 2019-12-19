Autosport включил Шварцмана в число 50 лучших гонщиков 2019 года

Портал Autosport отметил заслуги пилота программы SMP Racing, члена гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана. Россиянин попал в число 50 лучших гонщиков 2019 года по версии издания, расположившись на 45-й позиции.
«Шварцман определённо не был фаворитом новой серии. Но то, как он адаптировался к новому болиду, и его стабильность были достойны чемпионского уровня. Уже в первой гонке он доказал, насколько он хороший пилот. Первый этап стал кульминационным моментом его адаптации в команде. Шварцман быстро освоился и вчистую переиграл напарника по команде Маркуса Армстронга, получив награду в виде повышения в Формулу-2, где он станет напарником Мика Шумахера.
Немного более быстрая адаптация там — и не будет никаких причин для того, чтобы мы не увидели Шварцмана в Формуле-1 спустя сезон или два», — говорится в сообщении Autosport.
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