Расселла поставили в один ряд с Хэмилтоном и Ферстаппеном

Голландский гонщик Том Коронель, известный по выступлениям в WTCC, рассказал, какие пилоты, по его мнению, являются сильнейшими в Формуле-1. На первые два места он поставил Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), а на третье — новичка сезона-2019 Джорджа Расселла («Уильямс»), занявшего последнее место в личном зачёте по итогам года.
«Первых двух гонщиков выбрать легко — это Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Они намного лучше всех остальных. Они прекрасно выступают и почти не ошибаются.
А теперь я поступлю нестандартно и на третье место поставлю Джорджа Расселла. Новичку пришлось пилотировать самую плохую машину в пелотоне. Но он провёл очень хороший сезон. В квалификациях он победил Роберта Кубицу со счётом 21-0! Потрясающее достижение», — цитирует Коронеля racingnews365.
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