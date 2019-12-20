Появилось новое видео обмена техникой Хэмилтона и Росси
В Сети появилось новое видео того, как шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») и семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси («Ямаха») обменялись техникой. Напомним, сперва появилась информация, будто Хэмилтон разбил мотоцикл Росси, однако затем британец опроверг эти слухи, хотя подтвердил, что ему было очень тяжело и что в одном из моментов не удалось избежать разворота.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке Ф-1 и в третий раз подряд стал сильнейшим по итогам сезона. Что касается Росси, последний титул которого датирован 2009 годом, то он стал седьмым в личном зачёте MotoGP, лишь дважды поднявшись на подиум.
Росси рассказал, что стал ещё больше болеть за Хэмилтона после совместных тестов
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