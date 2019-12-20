Гасли заявил, что заслуженно получил контракт с «Торо Россо»

Французский гонщик Пьер Гасли, выступающий в Формуле-1 за «Торо Россо», заявил, что заслуженно получил право остаться в команде, которая с сезона-2020 станет называться «Альфа Таури».
Сезон-2019 Гасли начал в «Ред Булл», главной команде австрийской компании. Однако француз регулярно уступал напарнику Максу Ферстаппену, и во время летнего перерыва руководство решило отправить его назад в «Торо Россо», где он стал напарником россиянина Даниила Квята.
Гасли выступает за «Торо Россо» с Гран-при Бельгии, и за девять этапов ему пять раз удалось финишировать в топ-10, в том числе на втором месте в Бразилии — это лучший результат гонщика в карьере.
«Основываясь на результатах, которых я достиг в составе «Торо Россо» начиная со Спа, скажу, что я полностью заслужил это место», — цитирует Гасли GrandPX.
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