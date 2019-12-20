Посещаемость Формулы-1 в 2019 году выросла почти на 2%
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала отчёт о посещаемости минувшего сезона. В общей сложности на этапах Ф-1 в 2019 году побывало немногим более 4,1 млн человек. Это на 1,75% больше, чем показатели 2018 года. Продажи билетов в паддок по сравнению с предыдущим сезоном выросли на 7,15% — 80 118.
Что касается средней посещаемости этапов, то она составила 202 тыс. человек, что больше на 1,85%, чем в 2018 году.
Самым посещаемым Гран-при сезона стал этап в Великобритании, который за три дня посетила 351 тыс. человек. Второй результат у Мексики — 345 тыс., а третье место у Гран-при Австралии — 324 тыс.
Непосредственно в день гонки этапы Формулы-1 в общей сложности посетило 1,7 млн человек, что больше на 4% прошлогодних показателей.
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