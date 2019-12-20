Ферстаппен: 60% пилотов выиграют титул в «Мерседесе»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что большинство пилотов Формулы-1 сумели бы стать чемпионами мира с болидом «Мерседеса».
«Я с уверенностью могу сказать, что показывал бы такой же результат, будь у меня его машина. 60% пилотов стали бы чемпионами мира с болидом „Мерседеса“. Это просто зависит от машины. Льюис определённо очень хорош и один из лучших в истории Формулы-1. Но его можно победить. Кто те 40%, которые не смогли бы победить с „Мерседесом“? Я не стану отвечать на этот вопрос», — приводит слова голландца Nextgen-Auto.
В 2019 году Льюис Хэмилтон завоевал третий кряду и шестой в карьере титул чемпиона мира. «Мерседес» в 2019 году завоевал Кубок конструкторов уже в шестой раз кряду.
- 20 декабря 2019
-
18:16
-
17:22
-
15:14
-
14:00
-
13:00
-
12:17
-
11:27
-
10:00
-
09:00
-
00:36
- 19 декабря 2019
-
23:41
-
22:24
-
22:00
-
21:03
-
19:48
-
18:24
-
17:59
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
22:55
-
21:56
-
20:50
-
19:52
-
17:49
-
17:27
-
16:00
-
15:00
-
14:00
Партнерский контент