Квят — о сезоне-2019: в плохие дни вспоминал, где я был в прошлом году

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился эмоциями от минувшего сезона. По его словам, далеко не каждый этап прошёл так, как бы ему хотелось. Но в неудачные дни он вспоминал о том, что 2018 год ему вовсе пришлось провести за пределами Формулы-1.

«Конечно, были гонки, которые прошли не так, как мне бы хотелось. Но это было ожидаемо. В середине пелотона очень плотная борьба и потеря 0,1 секунды может отбросить далеко назад. В конце концов, многие гонки удались, я удовлетворён тем, как прошёл сезон. В плохие дни я просто пытался вспомнить, где был в прошлом году. Говорил себе, что мог бы не оказаться и здесь и всё было бы иначе. Так что пытался получить удовольствие от каждого дня, даже не лучшего. Это помогало мне после не самых удачных этапов», — приводит слова Квята Autosport.