Борьба Квята с Албоном заняла второе место в рейтинге лучших дуэлей сезона Ф-1
Официальный сайт Формулы-1 опубликовал десять лучших битв минувшего сезона. На второй позиции рейтинга — дуэль Даниила Квята и Александера Албона на Гран-при Венгрии. Тогда оба выступали в составе «Торо Россо». В результате продолжительной борьбы россиянин сумел обойти напарника по команде.
Полный рейтинг лучших битв 2019 года можно увидеть на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, вскоре после Гран-при Венгрии Албон был переведён в «Ред Булл», а напарником Квята стал Пьер Гасли, которого перевели в младшую команду после неудачной первой половины сезона.
Лучшей дуэлью 2019 года было признано противостояние пилота «Феррари» Шарля Леклера с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.
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