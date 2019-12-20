Борьба Квята с Албоном заняла второе место в рейтинге лучших дуэлей сезона Ф-1

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал десять лучших битв минувшего сезона. На второй позиции рейтинга — дуэль Даниила Квята и Александера Албона на Гран-при Венгрии. Тогда оба выступали в составе «Торо Россо». В результате продолжительной борьбы россиянин сумел обойти напарника по команде.

Полный рейтинг лучших битв 2019 года можно увидеть на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, вскоре после Гран-при Венгрии Албон был переведён в «Ред Булл», а напарником Квята стал Пьер Гасли, которого перевели в младшую команду после неудачной первой половины сезона.

Лучшей дуэлью 2019 года было признано противостояние пилота «Феррари» Шарля Леклера с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.