Шварцман — участник трёх лучших моментов сезона в Формуле-3
Чемпион Формулы-3 сезона-2019, пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман признан участником трёх лучших моментов сезона в Ф-3 в 2019 году. Официальный сайт Формулы-1 опубликовал рейтинг топ-10 моментов и россиянин поучаствовал во всех из них.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, после успешного сезона в Формуле-3 Роберт Шварцман получил контракт в Формуле-2. В этой серии он будет выступать в составе команды Prema, а его напарником станет Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера. Для Мика сезон-2020 станет вторым в Формуле-2.
Напомним, недавно Шварцман был включен порталом Autosport в 50 лучших пилотов года.
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