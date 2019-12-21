Хилл поставил Ферстаппена выше Леклера

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. По словам британца, на сегодняшний день Ферстаппен более зрелый пилот, чем монегаск.
«В этом дуэте я бы отдал предпочтение Ферстаппену. Этот парень очень заматерел. Ему всего 22 года, но он действует очень зрело и логично. Вообще-то, он был таким и во времена своего дебюта, что действительно поражает. Он взрослый и быстрый пилот, думаю, сейчас он опережает Леклера. Шарль в минувшем сезоне допустил несколько ошибок, но он их признал, что является хорошим знаком. Вместе с тем, иногда он брал вину на себя слишком быстро. В целом, он хороший парень, но ему ещё предстоит многому научиться в Формуле-1», — приводит слова Хилла Sky Sports.
- 21 декабря 2019
-
00:59
- 20 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:48
-
20:49
-
20:32
-
19:22
-
18:16
-
17:22
-
15:14
-
14:00
-
13:00
-
12:17
-
11:27
-
10:00
-
09:00
-
00:36
- 19 декабря 2019
-
23:41
-
22:24
-
22:00
-
21:03
-
19:48
-
18:24
-
17:59
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
22:55
-
21:56