Хилл поставил Ферстаппена выше Леклера

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. По словам британца, на сегодняшний день Ферстаппен более зрелый пилот, чем монегаск.

«В этом дуэте я бы отдал предпочтение Ферстаппену. Этот парень очень заматерел. Ему всего 22 года, но он действует очень зрело и логично. Вообще-то, он был таким и во времена своего дебюта, что действительно поражает. Он взрослый и быстрый пилот, думаю, сейчас он опережает Леклера. Шарль в минувшем сезоне допустил несколько ошибок, но он их признал, что является хорошим знаком. Вместе с тем, иногда он брал вину на себя слишком быстро. В целом, он хороший парень, но ему ещё предстоит многому научиться в Формуле-1», — приводит слова Хилла Sky Sports.