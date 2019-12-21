Ардавичус прокомментировал обвинения в хищении более $2 млн

Руководитель и капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус прокомментировал обвинения в хищении более 800 млн тенге ($ 2 млн). Ранее было заявлено, что Ардавичус будет объявлен в международный розыск.



«На различных отечественных ресурсах прошли публикации с обвинениями в мой адрес. По предположениям антикоррупционного органа я, будучи директором и капитаном команды Astana Motorsports, якобы причастен к хищению крупной суммы, путем завышения заявок на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Обвинительный уклон — неотъемлемый атрибут в деятельности следственного органа, что объясняется спецификой их работы. Из-за этого любой гражданин, кто попадает в орбиту расследования, вынужден доказывать свою невиновность. Публикация в СМИ используется как один из методов, вынуждающих людей оправдываться в глазах общественности. По всей видимости, я не исключение.



Возможно, у нас в стране обществом и правоохранительными органами по-разному понимается презумпция невиновности. Иначе, не могу объяснить происходящее. По делу я не допрошен. Обвинение мне не предъявлялось. Кем и когда инициированы проверки мне неизвестно. Следственный орган располагает достоверными сведениями о моем местонахождении. Я всегда нахожусь на связи со следователем. Были даны письменные пояснения о невозможности срыва подготовки к старту на главном турнире года — «Дакаре 2020». Я выступаю главным техническим консультантом и гонщиком европейской команды и связан с ней контрактными обязательствами. Этот контракт я подписал задолго до предъявленных обвинений. При этом я представляю родной Казахстан. Ни одного тенге на подготовку к этому старту из казахстанского бюджета я не получал и не претендовал.



Мой выезд за границу связан исключительно с моей профессиональной деятельностью. Такой режим работы у меня длится несколько лет. Я отвечаю на любые звонки. Мне уже позвонили множество моих соотечественников, в том числе журналисты. Я открыт и доступен для всех.



Не могу понять, как в таких случаях может объявляться розыск в отношении человека? Не исключаю, что давление через средства массовой информацией является процессуальным требованием. Как бы то ни было, сразу после окончания «Дакара» я намерен прибыть на Родину и представить доказательства в свою защиту. Убежден, что государственные органы разберутся, и примут законное решение», — написал на своей странице в «Инстаграме» Ардавичус.