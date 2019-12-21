Будущее призёра Еврокубка Формулы «Рено» Смоляра определится в ближайшее время

Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин прокомментировал выступления участника программы Александра Смоляра в Еврокубке Формулы «Рено», где россиянин занял в сезоне-2019 третье место. Также Алёшин пообещал в ближайшее время сообщить, где Смоляр продолжит карьеру. Как предполагает «Чемпионат», гонщик перейдёт в Формулу-3, где уже провёл тесты.
«В этом сезоне Формула «Рено» 2.0 трансформировалась в Еврокубок, появилась новая машина. В этом новом чемпионате Александр приехал третьим. Хочу отметить, что и в первом сезоне в Формуле «Рено» его результаты могли быть выше, но не всё сложилось благополучно: опытный пилот Верхаген должен был являться ориентиром для команды, но почему-то не смог поехать так, как от него все ждали. Это создало определённые проблемы, ведь команда работает с машиной, подбирает настройки, опираясь на результат самого опытного пилота. Но потенциал Саша, безусловно, показал и в первый год. Он провёл нормальный двухлетний цикл и в 2019-м приехал в тройке. Это нормально, хотя всегда хочется большего.
Мы надеемся всё определить с будущим Саши в течение ближайшей недели — чтобы спокойно уйти на рождественские каникулы в Европе», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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