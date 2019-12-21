Руководитель «Макларена» выиграл тур по базе «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Зак Браун выиграл экскурсию по базе команды «Ред Булл», сообщает GPBlog. Браун стал участником благотворительного аукциона, на котором автору самого щедрого пожертвования доставалась экскурсия по базе австрийской команды. Программа была организована главным конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.



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Какую именно сумму Зак Браун пожертвовал ради выигрыша и что теперь будет с туром, не сообщается.



Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл в своём «инстаграме» выложил фотографию, на которой запечатлены Эдриан Ньюи и Зак Браун после победы Брауна в конкурсе.

По итогам минувшего сезона «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, «Ред Булл» стал третьим.