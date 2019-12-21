Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: нужно было остановить уверенность Хюлькенберга в начале сезона

Риккардо: нужно было остановить уверенность Хюлькенберга в начале сезона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что в начале сезона ставил цель побороться с Нико Хюлькенбергом и не позволить ему получить большую уверенность в борьбе с ним.

«После этапа в Бахрейне спрашивал себя, что могу сделать. Нико был рядом со мной, и он был гораздо опытнее в вопросе борьбы в середине пелотона. Я мог это видеть и подумал, что не могу дать ему слишком много уверенности на ранней стадии сезона, потому что, чем дальше, тем труднее для меня будет проходить борьба. Знал, что должен как можно быстрее разобраться с этим», — приводит слова Даниэля Риккардо GPToday.

Следующий сезон станет для Риккардо последним по контракту с «Рено», и пока не совсем ясно, останется ли он в Энстоуне и после 2020 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019