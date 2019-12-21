Риккардо: нужно было остановить уверенность Хюлькенберга в начале сезона
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что в начале сезона ставил цель побороться с Нико Хюлькенбергом и не позволить ему получить большую уверенность в борьбе с ним.
«После этапа в Бахрейне спрашивал себя, что могу сделать. Нико был рядом со мной, и он был гораздо опытнее в вопросе борьбы в середине пелотона. Я мог это видеть и подумал, что не могу дать ему слишком много уверенности на ранней стадии сезона, потому что, чем дальше, тем труднее для меня будет проходить борьба. Знал, что должен как можно быстрее разобраться с этим», — приводит слова Даниэля Риккардо GPToday.
Следующий сезон станет для Риккардо последним по контракту с «Рено», и пока не совсем ясно, останется ли он в Энстоуне и после 2020 года.
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