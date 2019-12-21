Сайнс: в 2021 году у «Макларена» появится шанс

Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс уверен, что в сезоне-2021 у британской команды появится шанс бороться за титул.



«Переход на новый регламент станет для «Макларена» отличной возможностью. Нам нужно много лет, чтобы вернуться в число лучших, но 2021-й год станет шансом срезать путь, и мы должны им воспользоваться. Следующий сезоне также будет важен, для нас важно сохранить тенденцию прогресса и продолжить прибавлять, однако в 2021-м году у нас будет реальный шанс.



В 2020 году мы не будем бороться за титул, но мы получим шанс сделать шаг вперёд, прогресс — вещь постепенная. Нам нужно продолжать прибавлять и отыгрывать по одной-две десятых секунды с круга», — приводит слова Карлоса Сайнса Sky Sports.