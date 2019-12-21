Директор «Дакара»: Алонсо способен выиграть один из этапов

Директор ралли-марафона «Дакар» Давид Кастера считает, что двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо под силу удивить болельщиков на предстоящем «Дакаре» в Саудовской Аравии.



«Алонсо следует научиться быть скромнее. Ему нужно признать, что у него есть отставание от потенциально более медленных гонщиков, чтобы выйти в дальнейшем на новый уровень. Это будет отправной точкой.



Думаю, на второй неделе ралли-рейда он вполне способен удивить, а к концу «Дакара» выиграть один из этапов. Но для этого ему нужно быть терпеливым и двигаться вперёд шаг за шагом. Думаю, у него есть шанс с таким штурманом, как Марк Кома. Он знает всё о ралли-рейдах», — приводит слова Давида Кастеры Motorsport-Total.