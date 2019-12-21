Риккардо рассчитывает, что в 2020 году «Рено» попадёт на подиум

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги минувшего сезона и признался, что в 2020 году надеется вернуться на подиум.

«Минувший сезон нельзя назвать разочаровывающим. Думаю, в следующем году мы можем добиться нескольких подиумов. Это будет непросто, но если сделаем всё как нужно, то у нас получится.

В 2019 году мы не получили реальной награды за нашу работу. Но видя, как складываются отношения внутри команды, невозможно забыть о наших целях. После квалификации в Канаде все мы были очень рады. С другой стороны, на нас лег груз ответственности. Стало понятно, что мы можем бороться за более высокие места. Как бы то ни было, такие моменты, как в Канаде, воодушевляли", — приводит слова австралийца GPToday.