Сайнс надеется остаться в «Макларене» и после 2020 года

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что в его планы не входит поиск альтернативных вариантов продолжения карьеры. Испанец дал понять, что после 2020 года рассчитывает на новый контракт с Уокингом.

«Пока слишком рано говорить о 2021 годе. Но я не скрываю, что доволен проектом «Макларена», и ещё один шаг вперёд мотивирует меня ещё больше. На сегодняшний день нет никаких причин рассматривать другие варианты. Я счастлив в «Макларене».

2021 год станет прекрасной возможностью для всех — Формулы-1, команд, пилотов. Мы сможем начать всё с нуля. Надеюсь, чемпионат станет более конкурентоспособным и весёлым», — приводит слова Сайнса GrandPX.news.

Напомним, по итогам сезона-2019 Сайнс занял шестое место в общем зачёте.