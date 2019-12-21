Алонсо назвал клоуном журналиста, напомнившего про его жалобы на «мотор GP2»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо вступил в перепалку с журналистом Мэттью Соммерфильдом в социальной сети «Твиттер».

Испанец выложил короткое видео одного из своих давних заездов на Гран-при Монако. Фернандо подписал запись следующим образом: V8, сопроводив её эмодзи в виде скрипки. Таким образом, Алонсо, видимо, выражал ностальгию по звучанию прежних силовых установок.

Соммерфильд ответил на это послание Фернандо, напомнив ему про его жалобы на мотор GP2. Так Алонсо характеризовал двигатель «Хонды», когда японские мотористы сотрудничали с «Маклареном».

Ответ Фернандо был достаточно агрессивным. В нём он назвал журналиста клоуном.

«Клоун дня в „Твиттере“. Время от времени ты пытаешься получить свою минуту славы, даже если ты совершенно не в теме, как сейчас. Грустно за тебя. Наслаждайся жизнью, мой друг. Она прекрасна», — написал Алонсо.