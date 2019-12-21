Латифи не придаёт значения позднему старту карьеры в Формуле-1

Новобранец Формулы-1, пилот «Уильямса» Николас Латифи не считает, что поздний старт карьеры в Ф-1 может стать для него серьёзным препятствием. Канадцу 24 года, и он старше восьми действующих пилотов чемпионата.
«Конечно, если бы я дебютировал в Формуле-1 два-три года назад, я бы не чувствовал себя столь подготовленным, как сейчас. Многие люди не понимают, что я начал заниматься этим делом достаточно поздно. Я пришёл в картинг только в 13 лет. Кажется, те же Окон и Ферстаппен занимались картингом с четырёх лет.
Если учитывать это, то от начала моей карьеры в картинге и до попадания в Формулу-1 прошло около 12 лет. Примерно столько же времени ушло у Ферстаппена. Конечно, я старше многих недавних новобранцев чемпионата, но думаю, что с точки зрения опыта пилотажа мы примерно на одной ступени. Сейчас я чувствую себя более подготовленным, чем когда-либо. Готов сделать шаг вперёд», — приводит слова канадца Motorsport Week.
- 22 декабря 2019
-
00:57
- 21 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:29
-
17:57
-
16:43
-
15:47
-
14:08
-
12:59
-
11:54
-
11:20
-
10:02
-
00:59
- 20 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:48
-
20:49
-
20:32
-
19:22
-
18:16
-
17:22
-
15:14
-
14:00
-
13:00
-
12:17
-
11:27
-
10:00
-
09:00
-
00:36
- 19 декабря 2019
-
23:41
-
22:24
-
22:00