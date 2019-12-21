Латифи не придаёт значения позднему старту карьеры в Формуле-1

Новобранец Формулы-1, пилот «Уильямса» Николас Латифи не считает, что поздний старт карьеры в Ф-1 может стать для него серьёзным препятствием. Канадцу 24 года, и он старше восьми действующих пилотов чемпионата.

«Конечно, если бы я дебютировал в Формуле-1 два-три года назад, я бы не чувствовал себя столь подготовленным, как сейчас. Многие люди не понимают, что я начал заниматься этим делом достаточно поздно. Я пришёл в картинг только в 13 лет. Кажется, те же Окон и Ферстаппен занимались картингом с четырёх лет.

Если учитывать это, то от начала моей карьеры в картинге и до попадания в Формулу-1 прошло около 12 лет. Примерно столько же времени ушло у Ферстаппена. Конечно, я старше многих недавних новобранцев чемпионата, но думаю, что с точки зрения опыта пилотажа мы примерно на одной ступени. Сейчас я чувствую себя более подготовленным, чем когда-либо. Готов сделать шаг вперёд», — приводит слова канадца Motorsport Week.