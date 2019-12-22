Хорнер: думаю, что Ферстаппен лучший пилот в нынешней Формуле-1
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отдал должное пилоту своей команды Максу Ферстаппену. По словам функционера, голландец на сегодняшний день может считаться лучшим гонщиком в Формуле-1.
«Макс смог взять на себя функции лидера команды. В минувшем сезоне ему удалось провести несколько феноменальных гонок. К 22 годам в его активе уже более 100 этапов, что даёт ему невероятный опыт. Сейчас он в том положении, когда более чем способен бороться за титул. Мы должны дать ему хороший болид. Если нам это удастся, то я уверен, что он будет бороться с Льюисом Хэмилтоном, с „Мерседесом“ и с „Феррари“. Он уже с ними борется. Макс в фантастической форме. Думаю, что он лучший пилот в нынешней Формуле-1», — приводит слова Хорнера Marca.
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