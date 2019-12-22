Бинотто признал, что встречи с Феттелем и Леклером на старте сезона проходили тяжело

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал понять, что на старте минувшего сезона внутри команды была напряжённая атмосфера. По его словам, общие встречи с пилотами «Скудерии» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером проходили тяжело.

«На старте сезона такие встречи проходили тяжело, и вести их было непросто. Но теперь мы привыкли ко всему. К концу года всё стало гораздо проще. Команда привыкла к нынешней ситуации. Да, в гонках мы всё ещё можем допускать ошибки, но, уверен, ошибки — часть процесса», — приводит слова Бинотто Marca.

В ходе минувшего сезона в СМИ сообщали о напряжённых отношениях между Феттелем и Леклером. На Гран-при Бразилии пилоты столкнулись, в результате чего не смогли завершить гонку.