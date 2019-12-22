Хаккинену обидно за Риккардо

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о карьере пилота «Рено» Даниэля Риккардо. Финн сожалеет, что Риккардо не может бороться за победы.

«Жаль видеть Риккардо в положении, в котором он не может побеждать. Когда переходишь из более сильной команды в слабую, это разочаровывает. Риккардо — очень позитивный парень, и ему не нужно сомневаться в себе. С ним всё в полном порядке, проблема лишь в его болиде», — приводит слова Хаккинена GPblog.

Напомним, в 2019 году Риккардо стал выступать за «Рено». По итогам минувшего сезона он занял в общем зачёте лишь девятое место, набрав 54 очка. До этого австралийский гонщик на протяжении нескольких лет защищал цвета «Ред Булл», добиваясь с австрийской командой подиумов и редких побед.