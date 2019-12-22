Ферстаппен: предпочту титул и завершение карьеры, чем 15 лет выступлений без чемпионства
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос напарника по команде Александера Албона, признался, что предпочтёт один сезон с завоёванным титулом, чем 15 лет карьеры без чемпионства.
«Если бы пришлось выбирать между одним годом карьеры, в котором я стану чемпионом, и пятнадцатью годами выступлений без побед, выбрал бы титул. Если условие будет включать и запрет на использование моторных лодок или работы на симуляторе, то, конечно, лучше буду пилотировать 15 лет. Я не могу просто так отказаться от гонок. Но если у меня будет опция проводить тесты, то предпочту титул и завершение карьеры, чем 15 лет выступлений без него», — сказал Ферстаппен в интервью, размещённом на YouTube-канале Red Bull Racing.
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