Ферстаппен: предпочту титул и завершение карьеры, чем 15 лет выступлений без чемпионства

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос напарника по команде Александера Албона, признался, что предпочтёт один сезон с завоёванным титулом, чем 15 лет карьеры без чемпионства.

«Если бы пришлось выбирать между одним годом карьеры, в котором я стану чемпионом, и пятнадцатью годами выступлений без побед, выбрал бы титул. Если условие будет включать и запрет на использование моторных лодок или работы на симуляторе, то, конечно, лучше буду пилотировать 15 лет. Я не могу просто так отказаться от гонок. Но если у меня будет опция проводить тесты, то предпочту титул и завершение карьеры, чем 15 лет выступлений без него», — сказал Ферстаппен в интервью, размещённом на YouTube-канале Red Bull Racing.